OMC : le processus de sélection du prochain directeur général est ouvert

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a entamé ce 9 octobre le processus de désignation de son prochain directeur général.



Cette procédure, importante pour l'avenir de l'institution basée à Genève, est placée sous l'égide de l'ambassadeur norvégien Petter Olberg, qui préside actuellement le Conseil général de l'OMC.



Les 164 pays membres de l'Organisation ont jusqu'au 8 novembre 2024 pour proposer leurs candidats à ce poste stratégique. Dans ce contexte, l'actuelle Directrice générale, la Nigériane Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a d'ores et déjà fait part de son souhait de briguer un second mandat.



Mme Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première Africaine à diriger l'OMC, avait pris ses fonctions en mars 2021, dans un contexte de crise sanitaire mondiale et de tensions commerciales internationales. Son éventuelle réélection s'inscrirait dans la continuité des efforts engagés pour réformer l'Organisation, et renforcer son rôle dans la gouvernance du commerce mondial.