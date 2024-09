ONU : Félix Tshisekedi appelle à des sanctions ciblées contre le Rwanda

Le Président Tshisekedi a dénoncé la résurgence du groupe terroriste M23, qu'il accuse d'être soutenu par le Rwanda. Il a déclaré : « la résurgence du M23 a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur. »



Cette demande souligne la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région.



Le Chef de l'État a également abordé la nécessité de protéger les ressources naturelles de la RDC. Il a insisté sur l'importance de : « renforcer la traçabilité des minerais stratégiques, indispensables aux équipements technologiques, afin d’assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. »



Concernant la feuille de route de Luanda, le Président Tshisekedi a affirmé l'engagement de la RDC à sa mise en œuvre. Il a dit : « je soutiens fermement le processus de Luanda, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la RDC et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. »



Enfin, Tshisekedi a réaffirmé le rôle clé que la RDC entend jouer dans la lutte contre le changement climatique, en soulignant sa richesse en biodiversité et en ressources naturelles : « riche en biodiversité et en ressources naturelles, la RDC se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. »



Le discours de Félix Tshisekedi à l'ONU met en lumière les défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée et appelle à une action internationale pour y remédier. Les sanctions ciblées contre le Rwanda et la protection des ressources naturelles sont des points cruciaux pour la stabilité et le développement durable du pays.