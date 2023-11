ONU : L’assemblée générale vote contre l'embargo économique et commercial des États-Unis contre Cuba

« L'Assemblée générale de l'ONU a voté jeudi à une large majorité contre l'embargo économique et commercial des États-Unis contre le Cuba imposé en 1960 », ont annoncé les Nations Unies le 2 novembre 2023.



Lors de l’assemblée générale ce jeudi, « au total, 187 États ont voté pour la résolution, proposée chaque année contre l'embargo depuis 1992. Seuls les États-Unis et Israël ont voté contre ; l'Ukraine s'est abstenue. Le document a ainsi obtenu deux voix de plus cette année qu'en 2022 », a précisé l’ONU.



L'Assemblée s'est déclarée préoccupée par le fait qu'en dépit de ses résolutions remontant à 1992 (résolution 47/19), « l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba est toujours en vigueur », et par « les effets néfastes de ces mesures sur le peuple cubain et sur les ressortissants cubains vivant dans d'autres pays ».



L’embargo des États-Unis contre Cuba a commencé en 1960. Il a été renforcé à différents moments de l'histoire. Il a été élargi aux pays tiers en 1992, moment à partir duquel l'Assemblée générale a commencé à demander aux États-Unis lever les sanctions contre l'île des Caraïbes.



Depuis plus de 60 ans, Cuba est soumis à un embargo économique de la part des États-Unis. Ce blocus économique a été décidé par Washington pour affaiblir le gouvernement révolutionnaire dirigé par Fidel Castro.



Le 19 octobre 1960, le président américain Dwight D. Eisenhower l’impose à l’île de Cuba. Toute exportation de biens industriels américains vers la république antillaise est interdite. Washington n’accorde des exceptions que pour les médicaments et la nourriture en conserve.