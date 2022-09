ONU - Tchad : la secrétaire d'État aux Affaires étrangères a rencontré António Guterres

Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro a rassuré le secrétaire général de l'ONU quant à l'évolution de la transition politique au Tchad et a remercié son institution pour le soutien important et d'être aux côtés du peuple tchadien dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays.



Tchad - Slovénie



Au cours de son séjour à New York, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro a également rencontré le secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République de Slovénie, Samuel Zbogar. La coopération bilatérale, la transition politique en cours au Tchad ainsi que la situation sécuritaire dans le Sahel ont constitué l’essentiel des échanges.



Tchad - Émirats Arabes Unis



Autre rencontre : Awatif El Tidjani Ahmed Koiboro avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, Sheikh Shakboot Nahyan Al Nahyan. Cette rencontre bilatérale élargie aux deux délégations a servi d’un cadre de fructueux échanges autour des questions d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie, de l’éducation et des nouvelles technologies, détaille le ministère tchadien des Affaires étrangères.