ONU : le Conseil de sécurité condamne l'attaque meurtrière contre les casques bleus tchadiens au Mali

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leurs plus profondes condoléances et leur sympathie aux familles des victimes, ainsi qu'au Tchad. Ils ont également exprimé leurs condoléances aux Nations Unies. Ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux personnes blessées. Ils ont rendu hommage à tous les soldats de la paix qui risquent leur vie.



Les membres du Conseil de sécurité ont appelé le gouvernement de transition du Mali à enquêter rapidement sur l'attaque avec le soutien de la MINUSMA, à promouvoir la responsabilité de tels actes en traduisant les auteurs en justice, et à tenir le pays fournisseur de troupes concerné informé des progrès accomplis.



Ils ont souligné que les attaques visant les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international, que l'implication dans la planification, la direction, le parrainage ou la conduite d'attaques contre les soldats de la paix de la MINUSMA constitue une base pour la désignation de sanctions conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont souligné que la responsabilité première de la sûreté et de la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies incombe aux États hôtes et ont insisté sur l'importance de l'engagement et des communications entre la MINUSMA et le gouvernement de transition du Mali.



Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur préoccupation concernant la situation sécuritaire au Mali et la dimension transnationale de la menace terroriste dans la région du Sahel. Ils ont exhorté les parties maliennes à mettre pleinement en œuvre l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali sans plus tarder. Ils ont souligné que la paix et la sécurité durables dans la région du Sahel ne seront pas atteintes sans une combinaison d'efforts politiques, sécuritaires, de consolidation de la paix et de développement durable bénéficiant à toutes les régions du Mali, ainsi que la mise en œuvre complète, effective et inclusive de l'Accord.



Les membres du Conseil de sécurité ont en outre souligné qu'il importait que la MINUSMA dispose des capacités nécessaires pour remplir son mandat et promouvoir la sûreté et la sécurité des Casques bleus des Nations Unies. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné que ces actes odieux n'entameront pas leur détermination à continuer à soutenir le processus de paix et de réconciliation au Mali.