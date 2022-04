ONU : le Tchad vote en faveur d'une résolution contre la Russie

La résolution a été adoptée par 93 votes pour (dont celui du Tchad), 24 votes contre et 58 abstentions. Le texte devait obtenir une majorité des deux-tiers (sans tenir compte des abstentions) pour être adopté.



Dans cette résolution, l’Assemblée générale exprime « sa profonde préoccupation face à la crise humanitaire et des droits de l'homme en cours en Ukraine, en particulier face aux informations faisant état de violations et d'atteintes aux droits de l'homme et de violations du droit international humanitaire par la Fédération de Russie ».



Dans ce contexte, l’Assemblée, qui compte 193 Etats membres, « décide de suspendre les droits de membre du Conseil des droits de l'homme de la Fédération de Russie ».



Le Tchad votre en faveur de la résolution



À l’instar de plusieurs pays africains, le Tchad a voté en faveur de la résolution. La semaine dernière, l’ambassadeur du Tchad en Russie a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères à Moscou. Ils ont évoqué les voies et moyens pour la Russie d’aider le Tchad à faire face à la cherté des produits alimentaires causée par les sanctions.



47 États membres



Le Conseil des droits de l’homme, qui est basé à Genève, compte 47 Etats membres.



L’Assemblée générale des Nations Unies, qui élit les membres du Conseil des droits de l’homme, a suspendu par le passé un seul autre pays, la Libye en 2011.