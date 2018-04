Objectifs du Sommet des Amériques : sécurité et prospérité

Le vice-président Pence sera à la tête de la délégation américaine au Sommet des Amériques à Lima, au Pérou, les 13 et 14 avril, pour promouvoir la démocratie, le commerce équitable et réciproque ainsi que la sécurisation des frontières comme piliers de la prospérité et de la sécurité dans l’hémisphère occidental.



Le vice-président, qui représentera le président Trump au sommet, et d’autres dirigeants discuteront des moyens d’accroître le soutien des efforts en faveur du bien-être des Vénézuéliens et du rétablissement de leur démocratie.



En tant qu’organisateur du sommet, le gouvernement péruvien en a choisi le thème : « La gouvernance démocratique face à la corruption ». Avec l’aide des chefs d’entreprise et des leaders de la société civile qui assisteront à la réunion, les chefs de gouvernement intensifieront la lutte contre la corruption et la criminalité transnationale.



Les États-Unis sont depuis longtemps un partenaire solide pour les pays voisins. Ils sont le premier partenaire de plus de la moitié des 34 pays de l’hémisphère occidental pour le commerce des biens et vendent plus de produits à ces derniers qu’à tous les pays d’Asie réunis.



Les États-Unis estiment que les partenariats régionaux sont essentiels pour stimuler la croissance et renforcer la sécurité. Ils travaillent en étroite collaboration avec les autres pays pour soutenir le développement économique, renforcer la sécurité des citoyens et consolider les institutions démocratiques.



Il s’agira du huitième Sommet des Amériques. Ces réunions ont lieu tous les trois ans depuis 1994. Ce sommet se tient en amont de deux autres rassemblements internationaux importants dans l’hémisphère : le sommet du G7 au Canada, en juin, et le G20 en Argentine, en novembre.