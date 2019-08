Offre d’emploi

Sous l’autorité de l’Officier de sécurité de l’ambassade, le/la garde de sécurité, recruté(e) sous le droit local éthiopien, assure notamment les tâches suivantes à l’ambassade de France à Addis Abeba :

ccueil des visiteurs

Contrôle des personnes et des véhicules

Patrouilles dans l’enceinte du parc

Accompagnement des visiteurs et des intervenants sur le campus

Service d’ordre et d’honneur à la Résidence de France

Permanence opérationnelle H24 7/7

Profil recherché :

Moins de 35 ans

Excellente présentation et excellente condition physique

Qualification ou expérience en matière de sécurité opérationnelle

Langues : Amharique + connaissances en français et anglais souhaitées

Disponibilité (garde statique et patrouille mobile jour/nuit ; astreinte opérationnelle)

Motivation, discrétion, probité, rigueur, réactivité

Conditions salariales : 6764 ETB Brut par mois ; cotisation à une assurance santé et vieillesse ; logement sur le parc de l’Ambassade à tarif avantageux ; formation aux techniques spéciales dispensée ; cours de français.

Poste à pourvoir à partir du 09 septembre 2019.

Tests de présélection auront lieu les 29 et 30 aout 2019

La réussite au stage probatoire d’une durée de 45 jours conditionne la poursuite du contrat.

Les candidatures (certificat médical prouvant la bonne santé du candidat et l’autorisant à passer des épreuves sportives intenses, curriculum vitae avec photo, lettre de motivation et diplômes détenus) sont à adresser jusqu’au 23 aout 2019 à l’attention du Chef de Détachement de Sécurité Opérationnel, à l’adresse : Détachement de sécurité Ambassade de France en Ethiopie BP1464 Quartier Kebana Addis Abeba.