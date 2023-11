Oman : TotalEnergies étend son partenariat avec Oman LNG

Situé sur la côte nord-est d’Oman, le complexe de liquéfaction Oman LNG est composé de deux trains de liquéfaction de 3,8 millions de tonnes de GNL par an (Mtpa) chacun. Il est adjacent à l’usine Qalhat LNG, qui comprend un train de 3,8 Mtpa, et dans laquelle Oman LNG détient une participation. La production totale du site s’élève ainsi à 11,4 Mtpa.



Au travers de cet accord, TotalEnergies étend au-delà de 2024 sa participation dans Oman LNG, de 10 ans, et dans Qalhat LNG, de 5 ans. L’accord prévoit également des investissements pour réduire les émissions de GES de l’usine. En janvier 2023, TotalEnergies avait également signé un accord avec Oman LNG par lequel la Compagnie enlèvera 0,8 Mtpa de GNL pendant dix ans à compter de 2025, faisant de la Compagnie l’un des principaux acheteurs de la production d’Oman LNG.



« Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec Oman LNG. Ce GNL contribue à notre fourniture de l’Europe et des marchés asiatiques, et renforce notre portefeuille intégré et flexible mondial, en ligne avec l’ambition de TotalEnergies d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici à 2030 », a déclaré Julien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.