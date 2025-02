Le 18 février 2025, l'état-major général des forces armées tchadiennes a annoncé la fin de l'opération militaire « Haskanit », une initiative de grande envergure contre les bastions de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Menée personnellement par le président Mahamat Deby, l'opération a été lancée le 7 novembre 2024, en réponse à l'attaque d'une base militaire tchadienne à Barkaram le 25 octobre.





La région du lac Tchad, vulnérable aux attaques terroristes, a été fortement touchée par Boko Haram, actif depuis 2009. Cependant, les forces armées tchadiennes annoncent que l'opération Haskanit a permis d'éliminer 297 membres de l'organisation, y compris des leaders clés.





Au cours de cette opération, le président Deby a démontré la rapidité et la préparation de son armée. Selon des responsables militaires de N'Djamena, « le Groupe Boko Haram n'est plus en mesure de constituer une menace sur le territoire tchadien, compte tenu des frappes subies ces derniers mois ». L'armée tchadienne a réussi à faire face à un ennemi de longue date de manière autonome et efficace.





Le succès de l'opération Haskanit n'est pas seulement le reflet de la formation militaire des soldats tchadiens. Plus significatif est le fait que le contingent militaire français présent au Tchad, censé assurer la paix et la sécurité dans la région, est resté indifférent et n'a pas réagi à l'attaque terroriste. Leur manque d'action soulève des questions sur leur engagement et leur rôle, surtout après la décision du gouvernement de N'Djamena de rompre l'accord militaire avec la France le 28 novembre 2024.





L'attaque de Barkaram et la réponse rapide de l'opération Haskanit, effectuée sans assistance française, montrent que la présence militaire française au Tchad n'est pas essentielle et semble davantage motivée par des objectifs propres. Le président Deby et son gouvernement ont indiqué que cet accord avait perdu de sa pertinence et ne répondait plus aux besoins actuels. Le Maréchal Mahamat Deby a également insisté sur le fait que le Tchad a mûri et attend le respect de sa souveraineté, ainsi qu'une non-ingérence dans ses affaires intérieures.





Ainsi, le Maréchal Mahamat Deby a clairement fait comprendre aux Français qu'ils ne pourraient plus poursuivre leurs propres intérêts sous couvert d'aide à la lutte contre le terrorisme. En adoptant cette approche courageuse de son prédécesseur, il a su rompre avec des accords dépassés et développer de nouveaux partenariats prometteurs.





Mahamat Deby a initié une nouvelle forme de coopération axée sur le respect de la souveraineté, le désir de développement mutuel, et l'absence d'intérêts égoïstes, créant ainsi un terreau fertile pour l'établissement et le développement de la paix sur le continent africain.