Opération Lake Sanity 2 : Face à la propagande terroriste, la FMM maintient le cap

Des éléments d'ISWAP ont diffusé des messages incitant les habitants de Kukawa et des localités avoisinantes à fuir leurs domiciles sous la menace de violences ciblées.

Certains organes de presse ont relayé cette propagande sans discernement, amplifiant involontairement le message des terroristes.



La FMM a dans un communiqué, condamné fermement cette instrumentalisation de l'information, la qualifiant d'intimidation et de stratégie du dernier recours d'un groupe acculé.



Les troupes de la FMM et de l'opération nigériane Hadin Kai réitèrent leur engagement indéfectible à protéger les populations du bassin du lac Tchad. Par ailleurs, elles poursuivent sans relâche la traque des combattants de Boko Haram, neutralisant toute menace potentielle avec promptitude et fermeté. Leur présence permanente et leurs opérations continues constituent un rempart solide contre la menace terroriste.



L'ultimatum lancé par les terroristes est perçu comme un signe évident de leur frustration et de leur déclin. Leur capacité à mener des opérations d'envergure a été considérablement réduite, les contraignant à recourir à des tactiques de terreur comme les engins explosifs improvisés (EEI). Ces menaces visent à semer la peur et à perturber le quotidien des populations locales.



Les habitants de Kukawa et des environs sont exhortés à faire preuve d'unité et de vigilance. Toute activité suspecte doit être signalée sans délai aux forces de sécurité. La collaboration et la vigilance collective sont cruciales pour le succès de l'opération Lake Sanity 2 et pour la sécurité durable de la région du bassin du lac Tchad. L'unité et la collaboration entre les communautés et les forces de sécurité constituent des éléments essentiels dans la lutte contre le terrorisme.



En conclusion, face aux agissements malveillants des terroristes, il est impératif de maintenir une communication claire, précise et cohérente. La FMM réaffirme son engagement indéfectible à protéger les populations du bassin du lac Tchad et appelle à une mobilisation collective pour contrer la menace terroriste et instaurer un climat de paix durable dans la région.