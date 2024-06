Opération Lake Sanity 2 au Lac Tchad : la FMM annonce des succès et des sacrifices

Dans son discours, le général Ibrahim Sallau Ali a présenté un bilan détaillé des activités menées depuis le lancement de l'opération Lake Sanity 2, le 23 avril 2024. Cette opération inclut la participation des troupes du Cameroun, du Tchad et du Nigeria. Le général Ali a souligné les efforts déployés pour nettoyer certaines localités stratégiques telles que Doron Naira, Zanari, Bagadaza, et d'autres bastions terroristes dans la région du lac Tchad. Malgré les défis, l'opération a enregistré des succès notables.



Depuis le début de l'opération, six membres des troupes multinationales ont perdu la vie. Le général Ali a exprimé ses condoléances et prières pour les défunts et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Les opérations ont permis de neutraliser 176 terroristes et d'arrêter 57 individus impliqués dans des activités terroristes. Une importante cache d'armements a été récupérée, incluant 796 cartouches de munitions, une mitrailleuse PKM, cinq fusils AK-47, deux motos, huit chargeurs, ainsi que diverses autres armes et munitions.



Les interdictions aériennes ont été particulièrement efficaces. Les forces aériennes du Tchad, du Nigeria et du Cameroun ont détruit plusieurs bases logistiques et zones de transit terroristes, notamment autour de Tumbum Fulani. Ces frappes aériennes ont neutralisé plus de 140 terroristes et détruit un nombre important de plateformes et de matériels, paralysant gravement les capacités opérationnelles des terroristes.