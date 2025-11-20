Opération spéciale Hadj 2026 : Calendrier des passeports au Bénin

Début et Objectif de l'Opération





Date de Début : L'opération démarrera le 1ᵉʳ décembre 2025 .

Objectif : Faciliter l'obtention rapide des documents de voyage nécessaires pour les futurs pèlerins, en centralisant les démarches dans les départements.







Déploiement Départemental de la DEI





La Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) déploiera des équipes dédiées dans chaque département du Bénin pour cette opération spéciale.







Département Date de Déploiement de la DEI (Le calendrier précis par département n'est pas fourni dans le communiqué, mais il sera détaillé dans le document officiel publié par le Ministre.)







Pièces à Fournir et Conditions





Le communiqué du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique précise également les éléments essentiels pour la participation à cette opération :



Pièces à Fournir : Les candidats sont invités à se munir des documents requis pour l'obtention d'un passeport ordinaire biométrique (généralement acte de naissance, certificat de nationalité, etc.).

Conditions Requises : Seuls les candidats officiellement inscrits ou souhaitant s'inscrire pour le Hadj 2026 sont éligibles à cette procédure accélérée.





Pour obtenir le calendrier exact des dates de délivrance par département et la liste complète des pièces requises, les candidats devront consulter le communiqué intégral de la DEI.

