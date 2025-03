Opportunité de formation pour les jeunes entrepreneurs tchadiens

L'Office National d'Appui à la Promotion de l'Emploi (ONAPE), en partenariat avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT), lance une formation sur les outils TRIE-CREE du BIT. Ce programme s'adresse à 250 jeunes et femmes issus des localités de Mongo, Abéché, Goz-Beïda, Biltine et Ati, dans le cadre du projet INCUBATEUR.





Objectifs de la formation





Soutenir les participants dans la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux.

Former les participants en tant que relais communautaires.



Public cible





Jeunes et femmes des localités de Mongo, Abéché, Goz-Beïda, Biltine et Ati.



Inscriptions





Les inscriptions sont ouvertes dans les bureaux de l'ONAPE des localités concernées.

Date limite d'inscription : 20 mars 2025.



Informations complémentaires





Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher des bureaux de l'ONAPE de votre région.

Ne manquez pas cette opportunité de développer vos compétences et de concrétiser vos projets entrepreneuriaux !





TRIE-CREE du BIT, qu'est-ce que c'est ?





Les outils TRIE-CREE du BIT sont des outils de formation à l'entrepreneuriat développés par l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Ils visent à aider les entrepreneurs à identifier et à évaluer leurs idées d'entreprises, à élaborer des plans d'affaires et à démarrer et gérer leurs entreprises.





TRIE : Trouver une Idée d'Entreprise





L'outil TRIE aide les entrepreneurs à identifier et à évaluer leurs idées d'entreprises en tenant compte de leurs compétences, de leurs intérêts et des opportunités du marché.





CREE : Créer et Gérer une Entreprise





L'outil CREE aide les entrepreneurs à élaborer des plans d'affaires, à démarrer et à gérer leurs entreprises en couvrant des aspects tels que la gestion financière, le marketing et la gestion des ressources humaines.





Pourquoi participer à cette formation ?





Développer vos compétences en entrepreneuriat.

Bénéficier d'un accompagnement pour concrétiser vos projets.

Devenir un relais communautaire et contribuer au développement de votre région.

Accéder à un réseau d'entrepreneurs et de partenaires.



Cette formation est une opportunité unique pour les jeunes et les femmes du Tchad qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui !