Orabank Togo lance KEAZ, sa plateforme de banque digitale multiservices

Lomé - Orabank Togo, filiale du groupe bancaire Oragroup, annonce le lancement de KEAZ, sa nouvelle offre de services digitaux à destination des clients particuliers, entreprises et institutionnels. La plateforme KEAZ, qui sera accessible au plus grand nombre grâce aux sous-agents d’Orabank Togo, entend permettre à ses utilisateurs une expérience simple et conviviale avec une cohérence de l’information à travers tous les canaux (solution de type « omnicanal »). Le client pourra ainsi commencer une transaction à partir d’un téléphone mobile et la terminer sur un guichet automatique, sur internet ou auprès d’un sous-agent.



Les utilisateurs de KEAZ pourront en outre initier la quasi-totalité de leurs transactions de façon sécurisée avec une connexion internet à partir de leur téléphone, tablette ou ordinateur, mais aussi via l’application mobile MY KEAZ, téléchargeable sur Google Play et App Store. La plateforme aura pour particularité de donner la possibilité aux clients dépourvus d’accès régulier à internet ou même à un smartphone d’exécuter leurs transactions de base à partir d’un code USSD disponible auprès des opérateurs de téléphonie mobile.



La plateforme fournira les produits suivants : Internet Banking pour les particuliers, Internet Banking pour les entreprises, Internet Banking pour les sous-agents, Mobile Banking / Wallet (Apple/Android et USSD) et guichet automatique bancaire (guichet multifonctions permettant le dépôt d’espèces, le retrait sans carte, la mise à jour d’informations compte et client). Plusieurs autres services comme le paiement des factures d’eau et d’électricité, les paiements de personne à personne, le porte-monnaie électronique (eVoucher) permettant les retraits sans carte aux guichets automatiques ou encore les services de transfert d’argent seront proposés sur la plateforme KEAZ.



M. Ferdinand Ngon-Kemoum, Directeur général d’Oragroup, a déclaré : « C’est une étape stratégique que nous franchissons aujourd’hui avec le lancement de cette offre digitale très complète et parfaitement adaptée aux besoins de nos clients, et ce sur tous les segments. Nous sommes enthousiasmés de proposer ce nouveau service à notre clientèle, aujourd’hui au Togo et, demain, dans le reste de nos pays d’implantation afin de rester une banque en avance sur les marchés où elle opère. »



M. Guy Awona, Directeur général d’Orabank Togo, a ajouté : « Avec KEAZ, Orabank a prévu de lancer un large éventail de produits digitaux. Il s’agira non seulement d’équiper les utilisateurs de téléphones mobiles en produits digitaux mais aussi de rendre accessibles et disponibles les services bancaires à toutes les couches de la population en développant une véritable relation de proximité à travers une démarche commerciale ambitieuse. »