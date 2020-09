Orange améliore l’accès à l’Internet mobile en Afrique en collaboration avec Google

Le prix des appareils reste l’un des obstacles les plus importants à l’adoption des smartphones en Afrique. Le coût moyen d’un smartphone entrée de gamme en Afrique dépasse encore aujourd’hui 60 % du revenu mensuel moyen (https://bit.ly/36hb2e2) rendant les smartphones largement inaccessibles pour la majorité de la population. Dans le cadre de la programmation du GSMA Thrive Afrique 2020 (https://bit.ly/3cG3GSt), Orange (www.Orange.com) annonce le lancement du Sanza touch - un smartphone Orange exclusif et l’appareil 4G Android (Go edition) le plus abordable du marché. Ce nouveau lancement prometteur, effectué en collaboration avec Google, s’appuie sur les efforts déployés depuis le lancement d’Android (Go edition) (https://bit.ly/349O0D8) en 2018 pour accélérer le rythme de l’adoption numérique à travers le continent. Ce téléphone coûtera environ 30 $US, un prix très abordable destiné à faire de ce smartphone l’appareil le plus accessible du marché dans le but de favoriser l’inclusion numérique et de fournir à davantage de personnes un accès à l’Internet mobile.

Le Sanza touch est une alternative accessible à tous en raison de son prix et de ses caractéristiques. Il intègre notamment l’application Payjoy, qui permet aux clients d’aller au-delà de la barrière budgétaire en payant leur smartphone en plusieurs fois (selon disponibilité dans les pays [1]).

Ce smartphone 4G Android (Go edition), dispose d’un écran 4.0’, d’une mémoire de 8Go et d’une batterie de 1750 mAh offrant une autonomie de plus de 4h en streaming vidéo. Les clients retrouveront toute la collection d’applications d’Orange (Orange et moi, Orange Money, Livescreen pour rester informé à tout moment), ainsi que les applications les plus populaires comme YouTube Go, Google Go, Facebook et WhatsApp.

La gamme Sanza a été lancée pour la première fois en avril 2019 dans 13 pays [2] d’Afrique et du Moyen-Orient. Elle permet à de nombreux clients de découvrir Internet pour la première fois et de profiter des avantages offerts par la connectivité.

À compter du mois d’octobre 2020 le smartphone Sanza touch sera proposé avec une offre mobile (appels, SMS, Internet) à environ 30 $US. Il sera commercialisé dans la plupart des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient, à commencer par la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire et Madagascar.

Pour Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East and Africa : « Orange souhaite accélérer fortement l’accès à la connectivité sur le continent africain. Une des barrières à l’utilisation d’Internet est le prix et la facilité d’utilisation de la plupart des smartphones. Le partenariat avec Google pour proposer à la vente le smartphone Sanza touch nous permettra de résoudre ce problème grâce à son prix abordable et à ses fonctionnalités avancées. Alors que 90 % de la population mondiale est désormais couverte par le haut débit mobile, 3,3 milliards de personnes qui, bien qu'elles vivent dans des zones couvertes par le haut débit mobile, restent non connectées pour des raisons de coût, de faible niveau d'alphabétisation et de compétences numériques [3]. »

Mariam Abdullahi - Directrice, Plateforme Partenariats, Android et Play - Afrique pour Google a ajouté : « Notre mission chez Google consiste depuis toujours à “organiser les informations du monde et les rendre universellement accessibles à tous”. Nous remplissons cette mission en créant et en fournissant nos produits et services par le biais de partenariats clés comme celui qui nous lie à Orange. Nous sommes enthousiastes par les possibilités infinies offertes par ce smartphone Sanza touch en termes d’opportunité d’apprentissage, d’opportunités économiques et d’accessibilité numérique. L’objectif de nos appareils Android, y compris cet appareil Android (Go edition) ultra-abordable unique au monde, est d’apporter la puissance de l’informatique à tous, de manière équitable. Nous ne pouvons concrétiser cet objectif que si chacun est en mesure d’accéder à des appareils à des prix abordables afin de les utiliser dans le cadre de leur vie quotidienne et accéder aux avantages offerts par le monde numérique. »

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 124 millions de clients au 30 juillet 2020. Avec 5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et une croissance annuelle de 6%, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 54 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

[1] Disponible en Côte d’Ivoire, au Sénégal et à Madagascar [2] Botswana, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Jordanie, Libéria, Mali, Maroc, Sierra Leone et Tunisie [3] Source GSMA (https://bit.ly/2S7HUO3)

