Orange et SES ouvrent une nouvelle ère d’innovation en matière de connectivité par satellite avec le système de communication O3b mPOWER

Orange sera le premier opérateur mondial de télécommunications à intégrer dans son réseau le système de communication révolutionnaire O3b mPOWER, pour répondre à la demande croissante de connectivité en Afrique.

Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications multiservices au monde, présent dans 18 pays en Afrique, sera le premier opérateur à adopter O3b mPOWER (http://bit.ly/2wXGjDn), le système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération de SES (www.SES.com), pour accroître son offre de services auprès des particuliers et des entreprises en Afrique, en commençant par la République Centrafricaine.

Actuellement en cours de développement, O3b mPOWER est le seul système à large bande en orbite non géostationnaire (NGSO) au monde entièrement financé. Positionné à seulement 8000 kilomètres de la surface de la Terre, le système fournira des solutions à haut débit et à faible latence, intégrables de manière transparente et fiable aux réseaux terrestres existants. Lorsqu'il sera opérationnel en 2022, O3b mPOWER fournira des débits de plusieurs térabits pour favoriser la transformation numérique et l'adoption du Cloud partout dans le monde.

La constellation O3b mPOWER, très flexible, comprend des satellites MEO de très grande capacité, à faible latence et à haut débit, ayant chacun jusqu’à 5000 faisceaux entièrement configurables et orientables, pouvant être positionnés et dimensionnés en temps réel pour répondre aux demandes des clients. Le système est parfaitement adapté aux applications de liaison pour les réseaux cellulaires domestiques et aux applications internationales simultanées de trunking IP.

Orange est l’un des premiers clients SES à avoir adopté, en 2017, les services gérés de première génération O3b MEO (http://bit.ly/2Vr3kZr). Orange est un partenaire stratégique pour SES avec une forte présence en Afrique et au Moyen-Orient, et des gateway satellitaires dans plusieurs pays du continent. Avec O3b mPOWER, Orange augmentera considérablement ses capacités MEO à faible latence afin de soutenir la croissance de la demande en bande passante, stimulée par l'augmentation constante de la clientèle, les nouveaux usages numériques et les services financiers. Ce système révolutionnaire permettra à Orange d'offrir une connectivité haut débit transparente, tout en étendant sa couverture géographique.

De plus, Orange Centrafrique s’appuiera sur le seul réseau multi-orbites au monde, en utilisant les satellites MEO et GEO (orbite géostationnaire) de SES pour connecter et agréger le trafic 2G/3G des stations de base eloignées avec le réseau central de la capitale Bangui. L'opérateur dispose ainsi d'une source unique pour le réseau cellulaire et le trafic IP, et profite d'une expérience continue et transparente entre les services MEO et GEO.

« En tant que partenaire historique, nous sommes ravis d’être les premiers à adopter cette innovation avec SES, et d'être en mesure d'offrir une connectivité de haute qualité dans les endroits les plus reculés de République Centrafricaine. Ce partenariat de longue date s'inscrit pleinement dans notre mission de construire des réseaux plus intelligents et ouverts pour réduire la fracture numérique en Afrique, et d'augmenter la vitesse et la couverture géographique de notre réseau », a déclaré Jean-Luc Vuillemin, vice-président exécutif d'Orange International Networks Infrastructures and Services.

« Ce nouvel accord marque une étape très importante pour nos deux entreprises et aussi pour l'industrie au sens large. Avec le système innovant O3b mPOWER, Orange et SES révolutionnent le marché des télécommunications et la manière dont les réseaux peuvent être étendus et améliorés », a déclaré JP Hemingway, CEO de SES Networks. « En pouvant répondre à une grande diversité de besoins de télécommunications, y compris pour les réseaux cellulaires et la connectivité cloud haute performance, O3b mPOWER - avec d'autres infrastructures terrestres - est essentiel pour connecter les régions éloignées et mal desservies de la manière la plus viable économiquement ».

