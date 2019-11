Orange et itel lancent la version 4G du Sanza pour démocratiser l’accès à l’Internet mobile en Afrique

A l’occasion du salon AfricaCom, Orange (Orange.com) s’associe à itel (itel-mobile.com), marque mobile phare en Afrique et une nouvelle fois à KaiOs Technologies pour commercialiser une version 4G du Sanza Phone, le « Sanza XL ». A compter de Décembre 2019, ce mobile à reconnaissance vocale sera proposé à environ 28 dollars, dans 7 pays d’Afrique et du Moyen-Orient : Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Jordanie, Mali et Sénégal. D’autres pays du groupe suivront courant 2020.

La simplicité d’un feature phone combinée à des fonctionnalités avancées proches d’un smartphone, à un prix abordable

Par rapport au Sanza, le Sanza XL dispose d’un écran plus grand de 2,8’, une meilleure caméra de 2 Mégapixels, une mémoire interne de 4 GB pour plus de stockage et un accès au haut débit mobile 4G, tout en conservant une excellente autonomie jusqu’à 7 jours selon l’usage.

Les clients y retrouveront les applications les plus populaires : WhatsApp avec les échanges de messages vocaux dans toutes les langues, Boomplay, YouTube, Facebook et Google Assistant pour piloter certaines fonctions du téléphone avec la voix.

Les applications Orange seront également disponibles dans le téléphone : My Orange, Orange Money et Livescreen pour rester informé de ses sujets préférés.

En Afrique, le prix constitue souvent un frein à l’acquisition d’un mobile et par extension, à l’accès à Internet, ainsi le Sanza XL est proposé à environ 28$ et sera progressivement lancé dans 7 pays et dans les autres pays du Groupe courant 2020. En élargissant sa gamme Sanza avec le Sanza XL, Orange, acteur majeur de l’inclusion numérique en Afrique et au Moyen-Orient, réaffirme son ambition d’accompagner ses clients et de proposer l’accès à l’internet pour tous.

Orange est présent dans 19 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte près de 125 millions de clients au 30 septembre 2019. Avec 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, cette zone est une priorité stratégique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de service financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 45 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Contact du Presse :

Contacts presse Orange :

Khadija Komara

Tel. : +33 6 76 45 96 18

Email : khadija.komara@orange.com

Tom Wright

Tel. : + 33 6 78 91 35 11

Email : tom.wright@orange.com

itel Contacts Presse :

Kate Ng

Email : Kate.ng@itel-mobile.com

A propos d'Orange :

Orange (Orange.com) est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.Orange.com, www.Orange-Business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

About itel :

itel (itel-mobile.com) est une marque de téléphone portable fiable, positionnée sur l’entrée de gamme pour tous. En adoptant comme philosophie de marque “Join & Enjoy”, itel se donne comme mission de fournir à tous une technologie de communication mobile à un prix abordable. itel démocratise la technologie pour les consommateurs, leur donnant accès à la connectivité et leur permettant de rester proches de leurs réseaux sociaux. itel dispose d’un large portefeuille de produits constitué de smartphones, smart feature phones et feature phones. Après des années de développement, itel a étendu sa présence mondiale dans plus de 50 pays émergents. African Business, un magazine économique qui fait autorité en Afrique a placé itel au 17è RANG DANS LE CLASSEMENT DES 100 PREMIERES MARQUES LES PLUS ADMIRÉES EN AFRIQUE en 2018/2019. Pour plus d'informations, veuillez consulter: itel-mobile.com

Source : https://orange.africa-newsroom.com/press/orange-an...