Organisation de la Coopération Islamique : Hissein Brahim Taha prend ses fonctions

L'ambassadeur Hissein Brahim Taha avait été élu, en novembre 2020, lors de la 47ème Session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI, tenue à Niamey, capitale de la République du Niger, en tant que représentant du Groupe africain, conformément à la répartition géographique tournante à la tête du Secrétariat Général de l’Organisation de la Coopération Islamique.



Il a ainsi accédé aux fonctions de Secrétaire général de l’Organisation pour un mandat de cinq ans à compter du mois de novembre 2021.



Hissein Brahim Taha a assumé plusieurs fonctions dans son pays, telles que ministre des Affaires étrangères ; ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République ; conseiller diplomatique à la Présidence de la République ; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad et ministre délégué et ambassadeur plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la France, de l’Espagne, du Portugal, de la Grèce et du Vatican.



Il a également occupé le poste de Premier Conseiller à l’Ambassade de la République du Tchad auprès du Royaume d’Arabie Saoudite.



Le nouveau secrétaire général de l’OCI, qui est trilingue (Français, arabe et anglais), est titulaire de l’Ordre national du Tchad (Chevalier), de la légion d’honneur (France) et du titre d’ambassadeur honorifique.