Organisation du dialogue au Tchad : les forces vives appelées à choisir leurs représentants

N'Djamena - Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert a invité mardi les forces vives de la nation (partis politiques, associations de la société civile, femmes, jeunes, chefs traditionnels et religieux, personnes handicapées, diaspora, etc) à s'organiser en toute liberté et transparence pour choisir leurs représentants au comité d'organisation du dialogue national inclusif.



Le ministre chargé de la réconciliation recevra les listes des représentants au sein du comité d'organisation du dialogue dans un délai de 15 jours à compter de ce mardi 13 juillet 2021.



"Responsabilité partagée"



Le chef du gouvernement a exhorté les tchadiens à être à la hauteur pour la réussite du processus de transition et a insisté sur la responsabilité partagée pour tous les fils et filles du Tchad. "Le monde nous regarde (...) Nous devons garder à l'esprit que la situation nationale et régionale demeure encore fragile et que chacun doit faire preuve de pondération", selon Pahimi Padacké Albert.



Il a salué le comportement des tchadiens en comparaison à d'autres pays où les revendications prennent des tournures violentes. "Les tchadiens sont fondamentalement convaincus aujourd'hui que le dialogue inclusif est la meilleure voie. Plutôt la seule voie pour une conclusion heureuse de la transition en vue des élections libres, démocratiques et transparentes", a dit le Premier ministre.