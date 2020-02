Os vencedores conjuntos do Prêmio Al-Sumait para o Desenvolvimento Africano do Kuwait no campo da Segurança Alimentar receberam seu prêmio em uma cerimônia especial realizada na Cidade do Kuwait

O Deputado de Sua Alteza O Amir do Kuwait, O príncipe herdeiro Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah concedeu o Prêmio AlSumait 2019 ([AlSumaitPrize.org](http://www.AlSumaitPrize.org)), que inclui um milhão de dólares, uma medalha de ouro e uma placa em uma cerimônia especial realizada no Palácio Bayan, no Kuwait. Os vencedores conjuntos do Prêmio Ciclo de Segurança […]

O Deputado de Sua Alteza O Amir do Kuwait, O príncipe herdeiro Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah concedeu o Prêmio AlSumait 2019 ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...