Ouganda & Tanzanie : TotalEnergies confie à Lionel Zinsou une mission d’évaluation du programme d’acquisitions foncières

Alors que le processus d’acquisition foncière touche aujourd’hui à sa fin, cette mission évaluera les procédures d’acquisitions foncières mises en œuvre, les conditions de consultation, d’indemnisation et de relocalisation des populations concernées, ainsi que le processus de traitement des griefs. Elle évaluera également les actions menées par TotalEnergies EP Uganda et la société EACOP pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes concernées par ces acquisitions foncières et proposera, le cas échéant, des actions complémentaires à mettre en œuvre.



Le rapport de cette mission sera rendu d’ici avril 2024 et ses conclusions seront partagées avec les partenaires des projets Tilenga et EACOP.



Les projets Tilenga et EACOP comportent un programme d’acquisitions foncières portant sur environ 6 400 hectares, mené pour le compte de l’Etat ougandais et de l’Etat tanzanien. Ce programme concerne 19 140 foyers et collectivités propriétaires ou utilisateurs de parcelles, et comporte la relocalisation de 775 résidences principales. A ce jour, 98% des foyers concernés ont signé les accords de compensation, 97% ont reçu leur compensation, et 98% des foyers à reloger ont pris possession de leur nouvelle maison.



Le projet amont de développement Tilenga en Ouganda est mené par TotalEnergies (56,67%, opérateur), CNOOC (28,33%) et UNOC (15%). La production des champs pétroliers en Ouganda sera acheminée jusqu’au port de Tanga, en Tanzanie, via l’oléoduc transfrontalier développé par la société EACOP dont les actionnaires sont TotalEnergies (62%), UNOC (15%), TPDC (15%) et CNOOC (8%).



Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) et de la London School of Economics, Lionel Zinsou a enseigné à l’Université Paris XIII, à l’ENS et à l’ENSAE. Premier ministre de la République du Bénin en 2015-2016, il est une personnalité reconnue pour son expertise en matière de développement économique de l’Afrique et son engagement dans ce domaine. Lionel Zinsou est fondateur et Managing Partner de SouthBridge, société de conseil dédiée au continent africain avec laquelle TotalEnergies a déjà collaboré dans le passé sur des questions de développement économique.