AFRIQUE Ouganda : l’AEC condamne la campagne visant à bloquer le projet pétrolier

Alwihda Info | Par AEC - 4 Septembre 2024



La Chambre africaine de l'énergie dénonce les tentatives de Climate Rights International de bloquer les investissements pétroliers ougandais et leur ingérence dans l'avenir énergétique du pays.

En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, la Chambre africaine de l'énergie (AEC) s'oppose avec véhémence aux efforts de Climate Rights International (CRI) - une organisation qui cherche à perpétuer la pauvreté énergétique dans le monde - pour empêcher les institutions financières et les assureurs d'apporter leur soutien à l'industrie énergétique ougandaise.



Avec un taux d'électrification de moins de 60 % dans les zones urbaines et de moins de 20 % dans les zones rurales, l'Ouganda devrait avoir le droit d'exploiter ses 1,4 milliard de barils de réserves de pétrole récupérables et son demi-milliard de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel pour assurer la croissance économique et le développement social du pays.



Le directeur exécutif du CRI, Brad Adams, a appelé la communauté internationale à se désengager du développement du champ pétrolifère de Kingfisher, dont la mise en service est prévue pour 2025. Le projet, qui a créé plus de 1 500 emplois locaux, devrait être mis en service en 2025 et devenir le premier champ pétrolifère commercial de l'Ouganda.



Le gisement est estimé à 560 millions de barils de pétrole et démontre qu'il peut apporter des avantages incalculables au pays et à sa population. Déterminée à améliorer le paysage du secteur énergétique africain, l'AEC s'est rendue en Ouganda.



La Chambre s'est entretenue avec les investisseurs du projet et les communautés ougandaises, qui soutiennent sans réserve ce projet crucial. Pourtant, malgré la volonté de l'Ouganda de tirer parti de ses ressources pour garantir un approvisionnement fiable en pétrole et en gaz afin de répondre à la demande locale, le manque d'investissement dans la production et le développement des infrastructures, dû à l'ingérence des pays développés, a entraîné une stagnation du marché pour le pays.



La pression internationale croissante pour que le monde passe aux énergies renouvelables selon les conditions du Nord mondial paralyse les progrès énergétiques en Afrique.



Alors que les Ougandais s'efforcent d'allumer la lumière, de nourrir leurs familles et de les maintenir en bonne santé, la production mensuelle moyenne de pétrole brut aux États-Unis a atteint un record mensuel de plus de 13,3 millions de barils par jour (bpj) en décembre 2023. Parallèlement, la production de gaz naturel aux États-Unis continue d'augmenter, atteignant une moyenne de près de 100 milliards de pieds cubes par jour il y a quelques années seulement.



En Norvège, le pays a atteint une production quotidienne moyenne de gaz d'environ 11,4 milliards de pieds cubes, tandis que la production quotidienne de pétrole s'élevait à plus de 2 millions de barils. Le Royaume-Uni utilise un demi-million de tonnes de charbon pour produire de l'énergie, tandis que l'Allemagne est le quatrième consommateur mondial avec 257 millions de tonnes. Et il n'y a aucun signe de ralentissement.



Dans un rapport de 156 pages publié ce mois-ci, le CRI a déclaré avoir documenté des violations généralisées des droits de l'homme et des dommages environnementaux sur le site de Kingfisher, dans l'est de l'Ouganda.



À la suite de ces insinuations, le CRI a demandé à toutes les institutions financières et à tous les assureurs de cesser de soutenir le projet, qui porte un préjudice incalculable à des dizaines de communautés et à des millions de personnes dans le pays.



Ayant visité le projet à plusieurs reprises, la Chambre nie catégoriquement ces accusations infondées d'abus et invite plutôt le CRI à demander aux États-Unis et à la Norvège de cesser leur production. D'empêcher le Royaume-Uni et l'Allemagne de brûler du charbon.



Au lieu de demander à l'Ouganda d'arrêter son développement, Adams devrait peut-être demander à la Norvège et à l'Allemagne d'annuler leur accord sur le gaz, au lieu de s'acharner à maintenir l'Ouganda dans la pauvreté.



« Le moment est venu pour l'Ouganda d'exploiter ses ressources immensément précieuses. L'Afrique ne cédera pas à la coercition internationale qui l'empêche de produire de l'énergie et d'apporter des richesses à sa population. L'Afrique ne succombera pas à la pression d'adhérer à la transition énergétique selon les conditions de quelqu'un d'autre. Nous savons ce qui est bon pour l'énergie africaine et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les ressources du continent profitent à ses habitants », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.



L'AEC est déterminée à améliorer le paysage du secteur énergétique africain et à explorer tout le potentiel du continent de manière à ce que nos populations en profitent en premier lieu.





