AFRIQUE Ouganda : le pays réaffirme son engagement pour l’action climatique

Alwihda Info | Par Afdb - 30 Juillet 2025



Ce lancement organisé le 15 juillet 2025 à Kampala, représente une étape majeure dans le programme d’action climatique de l’Ouganda, alignant les efforts nationaux sur les résultats du premier bilan mondial.

Le gouvernement ougandais, avec le soutien de la Banque africaine de développement, a lancé le bilan de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) actualisée de l’Ouganda, ainsi que le processus d’élaboration de la CDN 3.0.



Ce lancement organisé le 15 juillet 2025 à Kampala, représente une étape majeure dans le programme d’action climatique de l’Ouganda, alignant les efforts nationaux sur les résultats du premier bilan mondial en vertu de l’Accord de Paris.



Il vise à renforcer l’ambition climatique de l’Ouganda tout en répondant aux principales priorités nationales. L’atelier s’est déroulé en présence de représentants de parties prenantes, notamment de hauts fonctionnaires, des partenaires au développement, des organisations de la société civile et d’universitaires.



Les différentes séances ont été l’occasion de présenter un aperçu de la feuille de route de la CDN 3.0 de l’Ouganda, décrivant les prochaines étapes : évaluation de la mise en œuvre de la CDN 2021 actualisée, identification des nouvelles priorités, affinement des objectifs, estimation du coût des nouveaux engagements et préparation de plans d’investissement bancables pour soutenir la mise en œuvre. Josephine Ngure, responsable pays par intérim de la Banque africaine de développement en Ouganda, a souligné à l’ouverture, l’importance d’une participation inclusive des parties prenantes au processus de la CDN.



« Alors que nous adoptons le rapport de lancement pour faire le point sur la mise en œuvre de la CDN actualisée en Ouganda et lancer les préparatifs de la CDN 3.0, je trouve la forte participation des dirigeants gouvernementaux, des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire très encourageante. Cette approche inclusive est essentielle pour assurer l’ambition, le caractère réalisable et la garantie de financement de la CDN 3.0 », a-t-elle affirmé.



Anthony Nyong, directeur du département du Changement climatique et de la croissance verte à la Banque africaine de développement, a souligné l’importance de cet événement. « Des CDN de qualité favoriseront la crédibilité et la transparence en vue d’accroître les ambitions en matière de financement climatique et les autres moyens de mise en œuvre », a-t-il souligné.



Le renforcement des capacités techniques des pays africains est au cœur de la Stratégie de la Banque africaine de développement sur le changement climatique et la croissance verte pour la période 2010-2030. Le bilan de la CDN actualisée de l’Ouganda est financé par le Fonds fiduciaire multi-donateurs du Fonds pour les changements climatiques en Afrique.



Alfred Okot Okidi, secrétaire permanent du ministère de l’Eau et de l’Environnement, a réaffirmé le leadership de l’Ouganda en matière d’action climatique, ainsi que l’importance d’élaborer une CDN de premier ordre (qualité investissement). « Notre objectif est d’élaborer une CDN de qualité d’investissement qui puisse être mise en œuvre et faire l’objet d’un suivi. Nous mettons l’accent sur l’adaptation, la création d’emplois verts et la sécurité de l’avenir de la génération suivante », a-t-il déclaré.



Il a également exhorté le secteur privé à s’engager activement, en soulignant les vastes opportunités offertes par le processus de la CDN. Les participants ont examiné le projet de rapport de lancement élaboré par le cabinet de conseil indépendant HEAT GmbH et ont discuté d’une proposition d’indicateurs nationaux pour guider le bilan.



Les discussions ont porté sur le suivi des progrès de la mise en œuvre, l’identification des lacunes en matière de données et de capacités, ainsi que sur l’alignement des objectifs climatiques de l’Ouganda sur ses aspirations de développement à long terme. Les participants à l’atelier ont adopté le projet de rapport de lancement, identifié les principaux axes d’amélioration et recommandé une vaste campagne de sensibilisation du public au processus de la CDN 3.0.



L’Ouganda a réaffirmé son engagement à élaborer une CDN solide, inclusive et réalisable, intégrant des stratégies d’adaptation, d’atténuation et de financement. Avec ce lancement, l’Ouganda est résolu à soumettre sa troisième CDN conformément à l’Accord de Paris, renforçant ainsi son engagement pour un avenir sobre en émissions et résilient au changement climatique, conformément à la « Vision 2040 ».





