L'organisation du PADEV KIGALI, le Prix Africain de Développement, reconnaît chaque année des individus et des institutions qui, par leur dévouement et leurs réalisations remarquables dans leurs domaines respectifs, incarnent des exemples de contributions significatives au développement de leurs nations et, par extension, de l'Afrique.



Monsieur ABAKAR BICHARA, fondateur du Centre American Happiness (American Happiness Center), a été distingué par le jury du Prix PADEV dans la catégorie "PRIX AFRICAIN DE L'EXCELLENCE DU MEILLEUR CENTRE DE PROMOTION DE LA LANGUE". Une lettre officielle adressée au Centre Américain Happiness confirme cette reconnaissance, saluant ainsi les efforts inlassables de l'institution en faveur de l'éducation linguistique.



Le Centre Américain Happiness se distingue par son engagement envers l'excellence dans l'enseignement des langues et sa contribution significative au progrès de l'éducation en Afrique.

Cette récompense souligne l'impact positif et durable qu'a eu l'institution sur le développement de compétences linguistiques essentielles dans la région.



La cérémonie de remise du trophée sera l'occasion de célébrer les réalisations remarquables du Centre American Happiness et de mettre en lumière son rôle crucial dans la promotion de l'éducation linguistique en Afrique. L'évènement réunira des personnalités éminentes, des éducateurs renommés, et des représentants d'organisations engagées dans l'amélioration de l'accès à l'éducation.