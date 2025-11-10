Alwihda Info
TCHAD

PND « Tchad Connexion 2030 » : la Banque mondiale engage 2,5 milliards de dollars pour soutenir le développement du Tchad


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 10 Novembre 2025


Abu Dhabi, 10 novembre 2025 – Un partenariat historique se dessine entre le Tchad et la Banque mondiale. À l’occasion de la table ronde sur le Plan national de développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », ouverte ce lundi à Abu Dhabi, l’institution financière internationale a annoncé un appui de 2,5 milliards de dollars en faveur du Tchad.


  Cette annonce majeure a été faite par M. Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en présence du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a présidé la cérémonie d’ouverture.


Dans son allocution, Ousmane Diagana a salué la vision portée par le gouvernement tchadien à travers le PND “Tchad Connexion 2030”, un programme ambitieux visant à transformer structurellement l’économie nationale.
 
« Ce financement record traduit la confiance renouvelée de la Banque mondiale envers le Tchad et confirme la solidité du partenariat stratégique entre nos deux institutions », a-t-il déclaré.


Ce soutien financier devrait permettre au Tchad de mettre en œuvre des projets clés pour stimuler la croissance, améliorer les infrastructures, et renforcer les services sociaux, contribuant ainsi à un développement durable et inclusif pour le pays.


