PND « Tchad Connexion 2030 » : la Banque mondiale engage 2,5 milliards de dollars pour soutenir le développement du Tchad

Cette annonce majeure a été faite par M. Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en présence du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a présidé la cérémonie d’ouverture.
Dans son allocution, Ousmane Diagana a salué la vision portée par le gouvernement tchadien à travers le PND “Tchad Connexion 2030”, un programme ambitieux visant à transformer structurellement l’économie nationale.
« Ce financement record traduit la confiance renouvelée de la Banque mondiale envers le Tchad et confirme la solidité du partenariat stratégique entre nos deux institutions », a-t-il déclaré.
Ce soutien financier devrait permettre au Tchad de mettre en œuvre des projets clés pour stimuler la croissance, améliorer les infrastructures, et renforcer les services sociaux, contribuant ainsi à un développement durable et inclusif pour le pays.