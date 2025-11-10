PND « Tchad Connexion 2030 » : la Banque mondiale engage 2,5 milliards de dollars pour soutenir le développement du Tchad

« Ce financement record traduit la confiance renouvelée de la Banque mondiale envers le Tchad et confirme la solidité du partenariat stratégique entre nos deux institutions », a-t-il déclaré.



Cette annonce majeure a été faite par M. Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en présence du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a présidé la cérémonie d’ouverture.Dans son allocution, Ousmane Diagana a salué la vision portée par le gouvernement tchadien à travers le PND “Tchad Connexion 2030”, un programme ambitieux visant à transformer structurellement l’économie nationale.Ce soutien financier devrait permettre au Tchad de mettre en œuvre des projets clés pour stimuler la croissance, améliorer les infrastructures, et renforcer les services sociaux, contribuant ainsi à un développement durable et inclusif pour le pays.