PND : les partenaires déterminés à accompagner le Tchad malgré des réticences

Le premier rapport de suivi et de mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2017-2021 a été adopté ce lundi 4 mars au cours d'un atelier à N'Djamena. La cérémonie a été présidée par le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, tandis que les débats ont été modérés par le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



Le rapport a été conçu par les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les syndicats. Il définit certains mécanismes qui doivent permettre d'améliorer le contenu du PND.



"Cette vision déclinée en trois plans nationaux dont le premier court la période 2017-2021, comporte quatre axes stratégiques qui sont l'unité nationale, la bonne gouvernance et l'état de droit, une économie diversifiée et compétitive, et l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne", a souligné le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



Le rapport relève que sur 18 partenaires enregistrés, 14 se sont prononcés en faveur du développement du Tchad.



Un taux de décaissement de 30%



"Cet exercice réconforte le Gouvernement et la population, ainsi que les partenaires techniques et financiers", a déclaré le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



D'après lui, "le PND 2017-2021 qui est le document cadre de référence des interventions de l'Etat et de ses partenaires, a pour objectif général de jeter les bases d'un Tchad nouveau et émergent à l'horizon 2030. La première année de mise en oeuvre de ce plan a été marquée par un contexte socio-économique difficile engendré par les crises sécuritaires, humanitaires et financières qui ont constitué des vrais défis pour notre pays et notre sous-région".



Sur les 635 actions prévues dans le cadre du programme d'action prioritaire du PND, en tout, 189 ont été entamés durant la première année, ce qui représente un taux de déclenchement physique des actions d'environ 30%. De même, sur le plan financier, le récapitulatif de décaissement au 31 décembre 2017 fait un état de décaissement effectif de 530,11 milliards de Francs CFA réalisé par 14 des partenaires sur les 18.



Un fonds d'un milliard pour multiplier les études de faisabilité



"Le faible niveau de décaissement observé au cours de la première année de la mise en oeuvre du PND s'explique par le fait que la plupart des projets et programmes n'ont pas fait l'objet d'études de faisabilité. C'est conscient de cette faiblesse que le Gouvernement a consenti courant 2018 un fonds d'un milliard pour les études de faisabilité", selon le ministre. Il a appelé à informer "autant que possible" toutes les parties prenantes sur les réalisations aussi bien physiques que financières au cours de la première année du programme d'action du PND.



Un manque de communication



Les représentants syndicaux et la société civile ont fait part de quelques manquements constatés, notamment un déficit de communication réel, un problème de mobilisation et de connaissance du PND. Les parties se sont entendus à faire chaque année une évaluation à mi-parcours.