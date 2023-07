INTERNATIONAL PNUD : un rapport souligne l'appel au renouveau démocratique en Afrique

Ce document novateur recueille les points de vue de 8 000 citoyens à travers l'Afrique, afin de donner un sens aux coups d'État militaires et à l'urgence nouvelle de la consolidation démocratique.

Les démocraties du monde entier ont été confrontées à de nombreux défis au cours de la dernière décennie, et l'Afrique n'a pas fait exception.



Entre 2020 et 2022, le continent a connu six coups d'État et trois tentatives de coup d'État, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux deux décennies précédentes.



S'appuyant sur son mandat organisationnel et sa présence au niveau national dans toute l'Afrique, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a mené une étude novatrice pour donner un sens à la manipulation constitutionnelle croissante et à l'augmentation alarmante des coups d'État militaires en Afrique.



Les conclusions sont consignées dans un nouveau rapport phare intitulé "Soldats et citoyens : Les coups d'État militaires et la nécessité d'un renouveau démocratique en Afrique. Le rapport a été lancé en partenariat avec Chatham House en marge de la 5e réunion de coordination à mi-parcours entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux à Nairobi, au Kenya, qui s'est tenue le 15 juillet 2023.



La recherche s'appuie sur une vaste enquête de perception, qui recueille les points de vue de 8 000 citoyens à travers l'Afrique. Parmi eux, 5 000 ont vécu des coups d'État récents ou des changements anticonstitutionnels de gouvernement, tels que définis par la déclaration de Lomé de 2000 sur la réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les pays concernés sont le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Mali et le Soudan.



Leurs points de vue ont été comparés à ceux de 3 000 citoyens de pays échantillons en voie de transition ou de consolidation démocratique, à savoir la Gambie, le Ghana et la Tanzanie. Cette enquête sans précédent a permis d'obtenir un ensemble de données centrées sur l'individu et d'en tirer des enseignements pour prévenir d'autres coups d'État et exploiter les possibilités de changement transformateur et de maintien de l'ordre constitutionnel.



Trois conclusions essentielles se dégagent de la recherche

La première est la préférence des citoyens pour la démocratie, qui se traduit par un appel retentissant aux États pour qu'ils approfondissent la démocratie et donnent la priorité à une réinitialisation du contrat social. La majorité des citoyens interrogés dans les deux contextes ont indiqué que la démocratie restait leur mode de gouvernement préféré.



La seconde est qu'il est essentiel d'adopter une optique de développement pour atténuer le risque de coup d'État, car elle montre comment des circonstances hybrides enracinées dans des facteurs déclencheurs, immédiats et structurels conduisent à des risques de coup d'État.



La troisième conclusion clé met en évidence les risques de coups d'État dans les pays ayant un long passé de régime militaire.



Les résultats montrent que les pays ayant un passé de gouvernance militaire et d'implication étroite de l'armée dans la vie politique sont beaucoup plus susceptibles de connaître un schéma récurrent de coups d'État militaires. Ils font également partie des pays africains où les dépenses militaires représentent la plus grande part du budget de l'État.



Ces résultats mettent en évidence la nécessité absolue de revoir le rôle de l'armée dans la vie politique et, plus généralement, dans les relations entre civils et militaires.





