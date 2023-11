Palestine : le président Macky Sall appelle à la création d’un fonds de solidarité pour la reconstruction de Gaza

Lors du Sommet Conjoint OCI/Ligue Arabe à Riyad en Arabie Saoudite, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a prononcé un discours important.



Dans son intervention, le chef de l’Etat a exprimé sa préoccupation concernant la situation humanitaire à Gaza et a appelé à la création d'un fonds de solidarité pour aider le peuple palestinien et la reconstruction de Gaza.



Le président Sall a également appelé à un règlement pacifique pour apporter la paix pour tous, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.



De plus, le président sénégalais a demandé l'application immédiate et durable de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, adoptée le 27 octobre dernier, pour une trêve humanitaire, et l'accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.



Terminant son discours, le chef de l’Etat sénégalais a appelé à la poursuite des efforts auprès du Conseil de sécurité pour arrêter rapidement les hostilités et éviter une escalade de la situation. Selon le président Sall, il est urgent d'agir car chaque jour qui passe est une tragédie de plus et une menace supplémentaire pour la paix et la sécurité internationales.