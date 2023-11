Paris : Le chef de la diplomatie tchadienne participe à l'AG du Bureau International des Expositions

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahamat Saleh Annadif, participe depuis le mardi 28 novembre 2023 à la 173ème Assemblée Générale du Bureau International des Expositions (BIE) à Paris, en France, informe le département ministériel.



Cette Assemblée générale mettra l'accent sur les présentations des Expositions en cours et à venir, ainsi que sur l'élection du pays-hôte qui accueillera l'Exposition Universelle 2030. Trois candidats sont en lice : l'Arabie Saoudite avec la ville de Riyad, la Corée du Sud avec Busan et l'Italie avec Rome.



Le Ministre d'État est accompagné de Ahmad Makaila, ambassadeur du Tchad en France, ainsi que de son conseiller juridique, Moussa Couguere, et de Mahamat Albachir Ibrahim, Directeur Général pour le monde Arabe, l'Asie-Pacifique et l'Océanie.