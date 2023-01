Paris rappelle son ambassadeur au Burkina Faso pour des consultations

Selon le ministère français des Affaires étrangères, "la décision a été prise dans le contexte des récents événements au Burkina Faso", et les consultations seront consacrées aux "perspectives des relations bilatérales". Mercredi, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a déclaré que son pays retirerait ses forces du Burkina Faso d'ici un mois.



M. Hallade a été nommé ambassadeur de France à Ouagadougou en 2019.



Début janvier, les autorités de Ouagadougou ont demandé à la France de rappeler son ambassadeur, Luc Hallade, estimant "qu’il n'est plus un interlocuteur fiable". De plus, le 25 janvier, il a été annoncé que les forces armées françaises quitteraient le Burkina Faso d'ici un mois.



En décembre 2022, les autorités du Burkina Faso ont expulsé deux Français, les accusant d'espionnage. Selon l'Agence d’information du Burkina, ils avaient manifesté de l'intérêt pour les activités des forces de défense et de sécurité du pays.



Le 3 décembre, les autorités du Burkina Faso ont suspendu les activités de la radio RFI qui "se fait le relai d’un message d’intimidation des populations attribué à un chef terroriste […] en vue de dissuader les milliers de Burkinabè mobilisés pour la défense de la patrie".



Le Burkina Faso reste un épicentre d'activités terroristes en Afrique de l'Ouest depuis 2015. Deux grands groupes terroristes internationaux opèrent dans le pays, dont l'État islamique dans le Grand Sahara, une structure de l'État islamique*, et Ansar al-Islam.