Partenariat renforcé entre le Tchad et l'UE pour le développement des infrastructures

Le Ministre des Infrastructures du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh, a reçu en audience l'Ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne, M. Przemyslaw Bobak. Les discussions ont porté sur les projets d'infrastructures déjà financés ainsi que ceux en cours de financement par l'UE.

Échanges Constructifs Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Przemyslaw Bobak a exprimé son soutien au Ministre pour les projets enclenchés sur l'ensemble du territoire tchadien, soulignant l'importance du développement des infrastructures. Il a plaidé pour une plus grande visibilité de la délégation de l'UE dans ce secteur et a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir le Ministère dans ses initiatives.

Vision pour l'Avenir Le Ministre Aziz Mahamat Saleh, qui a accueilli cette collaboration avec enthousiasme, a encouragé la délégation de l'UE à adopter une vision axée sur les résultats. Il a également souhaité que cette vision s'étende au domaine des ressources humaines, notamment par le renforcement des capitaux humains.

Invitation au Forum International À l'issue des échanges, le Ministre a remis à son hôte les Termes de Référence du Forum International sur les Infrastructures du Tchad, invitant les membres de la délégation de l'UE à participer à ces assises stratégiques. Cet événement est essentiel pour le développement de la politique structurelle du Tchad et pour renforcer la coopération internationale dans le secteur des infrastructures.