Tchad : Remise de manuels scolaires à la Maison Nationale de la Femme





La cérémonie a été présidée par la ministre d’État de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou, en présence du ministre de l’Éducation Nationale, Aboubacar Assidick Tchoroma.





Dans son discours, Mme Kitoko Gata Ngoulou a souligné que ces manuels sont un "outil indispensable pour améliorer la qualité de l’enseignement" et garantir un accès équitable au savoir. Elle a remercié l’UNICEF pour son soutien constant.





Le représentant de l’UNICEF, Cristini Luciano, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le Tchad dans ses priorités en matière d’éducation et de protection de l’enfance, affirmant qu'"investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir du pays."