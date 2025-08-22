Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Remise de manuels scolaires à la Maison Nationale de la Femme


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Le Tchad a organisé une cérémonie de remise de manuels scolaires préscolaires le vendredi 22 août 2025, à la Maison Nationale de la Femme. Cet événement s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour renforcer le système éducatif et promouvoir l’égalité des chances.


  La cérémonie a été présidée par la ministre d’État de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou, en présence du ministre de l’Éducation Nationale, Aboubacar Assidick Tchoroma.

 
Dans son discours, Mme Kitoko Gata Ngoulou a souligné que ces manuels sont un "outil indispensable pour améliorer la qualité de l’enseignement" et garantir un accès équitable au savoir. Elle a remercié l’UNICEF pour son soutien constant.

 
Le représentant de l’UNICEF, Cristini Luciano, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le Tchad dans ses priorités en matière d’éducation et de protection de l’enfance, affirmant qu'"investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir du pays."
Peter Kum
