Participation du Tchad à la 57e session de la Commission Population et Développement de l’ONU

Cette session, qui a coïncidé avec le 30e anniversaire de la Conférence Internationale sur la Population et Développement tenue en 1994 au Caire, a été l'occasion pour les Etats membres de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD et d'identifier les défis et les opportunités à relever pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030.



Réaffirmation de l'engagement du Tchad à la mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD et des Objectifs de développement durable. Le Tchad a réitéré son engagement à promouvoir une population en bonne santé, éduquée et productive, et à créer un environnement propice au développement durable.



Présentation des progrès accomplis par le Tchad en matière de population et de développement. La délégation tchadienne a présenté les progrès réalisés dans les domaines de la santé reproductive, de la planification familiale, de l'éducation des filles et de l'autonomisation des femmes.



Soutien aux appels à une action internationale plus concertée pour la mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD et des Objectifs de développement durable. Le Tchad a plaidé pour un renforcement de l'aide internationale et du partage des connaissances afin d'aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs en matière de population et de développement.