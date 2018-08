Peine de mort de 4 condamnés : "Je vais saisir le chef de l'État" (avocat de la défense)

L'avocat de la défense des 4 personnes condamnées aujourd'hui à la peine capitale dans l'affaire du meurtre d'une commerçante chinoise, Alain Kagonbé, a déclaré à Alwihda Info qu'il va saisir le président de la République, en plus de former un pourvoi en cassation de la décision de la Cour d'appel de N'Djamena."Je ferai un pourvoi en cassation et en même temps je vais saisir le chef de l'État", a déclaré Maître Alain Kagonbé, avocat des coaccusés. Selon lui, il ne s'agit en aucun cas d'un acte de terrorisme.L'avocat de la défense a fait part de sa surprise de la décision des juges, sachant que, selon lui, ce sont les mêmes magistrats qui ont condamné les coaccusés de l'attaque d'un convoi de détenus le 11 avril 2017, à la prison à vie