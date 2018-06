Tchad : prison à vie pour 4 coupables de l'attaque d'un convoi de détenus

Les 4 co-accusés dans l’assassinat le 11 avril 2017 de 9 prisonniers et de deux éléments des forces de l’ordre en transfèrement vers la prison de Koro-Toro, ont été condamnés hier à la prison à vie par la Cour criminelle.



Les quatre hommes ont tous reconnu les infractions qui leurs étaient reprochées par la Cour. Ils affirment avoir vengé l'assassinat de leur frère, le Général Adam Souleymane qui était commandant de la force mixte Tchad-Soudan.



Après l'audition des prévenus, la défense, Maitre Alain a demandé la clémence de la Cour à l'endroit de ses clients. Pour lui, l'acte de ses clients est basé sur leur état d'esprit et la pression de la coutume et de leur communauté.



Le procureur général, représentant le ministère public avait demandé l'application d'une peine d'emprisonnement à vie, conformément aux dispositions pénales.



Après délibération, le président de la Cour a prononcé la condamnation des 4 hommes qui ont été reconnus coupables du crime d'assassinat. Il a également prononcé la radiation d'office des rangs de l'armée nationale tchadienne.