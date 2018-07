Pèlerinage : 2 000 passeports tchadiens enregistrés pour l'Arabie Saoudite

Le Président de la Commission permanente de l’organisation du Hajj et Oumra Idriss Doukouni Adicker a fait un point de presse dimanche dernier pour informer l’opinion quant à l’évolution des préparatifs du pèlerinage 2018.



Plus de 2 000 passeports sont déjà enregistrés et transmis en Arabie Saoudite afin l’obtention des visas.



La date limite de réception des dossiers est fixée pour le 15 juillet 2018 et le premier vol est programme pour le 4 août 2018 sous réserve de la confirmation du voyage par la compagnie Ethiopian Airlines.