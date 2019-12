Pelo menos 58 migrantes morrem em naufrÃ¡gio na costa da MauritÃ¢nia

Navio tinha partido da Gâmbia há uma semana e estava com pouco combustível na altura do acidente; mais de 150 pessoas estavam a bordo, incluindo mulheres e crianças; agências da ONU dão apoio no local. Pelo menos 58 migrantes morreram durante um naufrágio na costa da Mauritânia na quarta-feira, informou a Organização Internacional para Migrações, […]

Navio tinha partido da Gâmbia há uma semana e estava com pouco combustível na altura do acidente; mais de 150 pessoas estavam a bordo, incl...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...