Pénurie de carburant en Guinée : Le gouvernement appelle les guinéens à la solidarité et la compréhension

« Chers concitoyens, Je m'adresse à vous aujourd'hui avec un message d'appel à la solidarité face à la pénurie de carburant qui affecte nos stations-service. Nous sommes conscients des difficultés que cela engendre pour chacun d'entre vous, que ce soit dans vos déplacements quotidiens, vos activités professionnelles ou vos besoins essentiels.



En cette période de crise, il est crucial que nous fassions preuve de solidarité et de compréhension les uns envers les autres. Je vous encourage à adopter des comportements responsables et à faire preuve de patience dans l'attente d'un retour à la normale.



Dans le même temps, je tiens à vous assurer que nous travaillons activement pour résoudre cette situation. Des mesures sont prises pour garantir un approvisionnement régulier en carburant dans les plus brefs délais. Nous sommes en contact avec les différents acteurs impliqués afin de trouver des solutions durables et efficaces.



Déjà, le Chef de l’Etat le Président Mamadi Doumbouya est ses collaborateurs ont prit des dispositions en vue de la réalisation d’une solution alternative pour un retour normal à l’approvisionnement de notre pays en produits des hydrocarbures.



En attendant, je vous invite à faire preuve de civisme en évitant tout comportement excessif ou de panique. Utilisez les ressources disponibles de manière responsable et privilégiez les déplacements essentiels. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve.



Je tiens également à remercier tous ceux qui sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics et des activités économiques malgré les difficultés rencontrées. Votre dévouement est un exemple de solidarité et d'engagement.



Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais. Nous restons à votre écoute et vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Ensemble, faisons preuve de solidarité et d'entraide pour surmonter cette épreuve. Je vous remercie ».