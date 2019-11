Personnalisez et imprimez vos créations grâce à des centaines de modèles disponibles sur l’application Creative Park de Canon

Laissez libre cours à votre créativité avec la nouvelle application Creative Park, une solution tout-en-un avec des possibilités illimitées de modèles à télécharger et à imprimer en toute simplicité. Avec des centaines de modèles amusants et plein de couleurs à assembler, l’application gratuite (iOS et Android) permet aux utilisateurs d’ajouter une touche personnelle à leurs créations, depuis un smartphone. L’application Creative Park s’inscrit dans le prolongement de la plateforme Creative Park (https://bit.ly/32y3jCZ) en ligne, qui reçoit plus de 10 millions de visiteurs du monde entier chaque année¹.

À l’approche des fêtes, l’application Creative Park est parfaite pour permettre à chaque membre de la famille de tester sa créativité, en téléchargeant tout simplement un des modèles disponibles. Avec une imprimante Canon PIXMA compatible, il existe un modèle pour tous les groupes d’âge et toutes les occasions, comme les décorations de Noël, cartes de vœux personnalisées, calendriers, cadres, animaux et arts 3D, entre autres. L’application contient également du contenu pédagogique destiné à accompagner et encourager les enfants en préscolaire et en primaire.

Avec des instructions faciles à suivre, l’application Creative Park est simple et amusante à utiliser. L’application permet également de personnaliser vos créations à l’aide de textes et de photos. Qu’il s’agisse d’invitations personnalisées ou de banderoles d’anniversaire, il n’a jamais été aussi simple de donner vie à vos créations papier.

L’application Creative Park est disponible dans 15 langues² pour permettre aux utilisateurs de laisser libre cours à leur imagination. Pour démarrer, il suffit de télécharger gratuitement l’application, d’utiliser ou de créer un compte Canon et d’imprimer directement vos clichés préférés sur une imprimante Canon PIXMA compatible³.

L’application Creative Park peut être téléchargée à partir de l’App Store, et fonctionne sur iOS 11 ou ultérieur et Android OS 5.0 ou ultérieur.

Téléchargez l’application pour iOS : https://apple.co/2CuU3F7

Téléchargez l’application pour Android : https://bit.ly/2KbHDpF

Pour plus d’informations sur l’application Creative Park, rendez-vous sur : www.Canon-Europe.com/apps/creative-park

¹Basé sur les données 2018 de Canon

²L’application Creative Park est disponible en 15 langues : allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc.

³L’application Creative Park est compatible avec les imprimantes suivantes : TS9500 series, TS9100 series, TS9000 series, TS8300 series, TS8200 series, TS8100 series, TS8000 series, TS700 series, TS6300 series, TS6200 series, TS6100 series, TS6000 series, TS5300 series, TS5100 series, TS5000 series, TS3300 series, TS3100 series, TS300 series, TR8500 series, TR7500 series, TR4500 series, MG3000 series, E4200 series, E3300 series, E3100 series, E470 series, E300 series, G6000 series, G5000 series, G4010 series, G4000 series, G3010 series.

