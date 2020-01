Perspectives économiques en Afrique : D’après la BAD, la croissance du PIB du continent devrait s’accélérer pour atteindre 3,9% en 2020

Le président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Adesina Adewunmi a indiqué le 30 janvier au siège de ladite institution à Abidjan-Plateau, que les perspectives économiques en Afrique, s’améliorent continuellement et que le taux de croissance estimé à 3,4% en 2019, devrait s’accélérer pour atteindre 3,9% en 2020 et 4,1% en 2021.

C’était au cours de la présentation de son rapport « Perspectives économiques en Afrique 2020 », sous le thème : « Former la main-d’œuvre africaine de demain ».

Le président Adesina a en outre relevé que l’Afrique compte six des dix économies les plus dynamiques du monde : le Rwanda, l’Ethiopie, la Côte d’ivoire, le Ghana, la Tanzanie et le Benin.

Le rapport souligne cependant que la croissance n’a pas été inclusive. Environ un tiers seulement des pays ont réalisé une croissance réduisant à la fois la pauvreté et les inégalités.

Pour favoriser une croissance plus inclusive, la Banque recommande aux Etats africains, un renforcement du capital humain, la création davantage d’emplois dans les secteurs à forte productivité, etc.

Afin d’y parvenir, les Etats devront s’efforcer d’intégrer, dans leur plan de développement économique, des stratégies d’éducation et de développement des compétences. Ceci devrait être accompagné d’une mise à niveau et d’une expansion des programmes d’éducation et de formation, visant à renforcer l’aptitude à l’emploi des travailleurs et la productivité des entreprises.

La présentation de ce rapport s’est déroulée en présence de l’ex-présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, de la ministre ivoirienne en charge de l’Education, Kandia Camara, de diplomates accrédités en Côte d’Ivoire et de nombreuses autres personnalités.