Pleins feux sur l’Africa Investment Forum : Tunis, première étape du road show en Afrique du Nord

Tunis, Tunisie, le 23 juillet 2018 - Du 7 au 9 novembre 2018, se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, la toute première édition de l’Africa Investment Forum (AIF). Lancé par la Banque africaine de développement, ce Forum d’envergure internationale se veut un espace de rencontres et de transactions concrètes entre promoteurs de projets, investisseurs et décideurs institutionnels afin de financer et développer des projets viables et durables en Afrique.



Afin de mieux exposer les grandes lignes de ce Forum de l’investissement, la Banque a décidé de conduire un road show en Afrique du Nord avec, pour première étape, Tunis, la capitale de la Tunisie, ce lundi 23 juillet 2018.



Entrepreneurs, opérateurs des secteur public et privé, patrons d’organismes financiers… Ils sont une cinquantaine venus y assister, outre le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale qui a tenu à saluer cette nouvelle initiative de la Banque : « Ce nouveau forum innove par son approche, son mécanisme et les solutions qu’il propose. J’incite les investisseurs tunisiens à pleinement y adhérer pour que la Tunisie soit bien représentée à Johannesburg, en novembre prochain. Bonne chance à cette belle initiative de la Banque africaine de développement ».



« L’AIF est une réponse concrète au défi du financement de l’investissement auquel l’Afrique est confrontée », a confirmé Lassaad Lachaal, conseiller spécial du président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui a prononcé l’allocution d’ouverture. Et de préciser : « Ce forum n’est pas un évènement ponctuel mais un processus itératif qui s’inscrit sur le long terme ».



Directrice générale adjointe de la Banque pour l’Afrique du Nord, Yacine Diama Fal a présenté plus en détails les modalités et la raison d’être de l’Africa Investment Forum. À travers ce Forum, la Banque, accompagnée de ses partenaires, aidera à sélectionner les projets, à attirer les investisseurs, à faciliter et à structurer les transactions pour en accélérer la clôture financière. « Nous ne pouvons plus attendre : nous avons besoin d’investissements et de transactions pour accélérer la transformation de l’Afrique. Rendez-vous à Johannesburg pour ce faire. L’AIF ne sera pas un énième forum de discussion. Il s’agira de transactions, uniquement de transactions » a-t-elle insisté.



Des rencontres B2B entre différents opérateurs du secteur privé ont suivi la présentation formelle, ouvrant ainsi la voie aux mises en relations fructueuses qu’entend favoriser l’Africa Investment Forum entre porteurs de projets et investisseurs.



Après Tunis, le road show fera escale en Égypte, au Caire, le 25 juillet. Suivront le Maroc avec Casablanca le 27, puis l’Algérie avec Alger le 29.



Membre fondateur du Groupe de la Banque africaine de développement créé en 1964, la Tunisie a bénéficié du tout premier financement de l’institution en 1967. Le portefeuille en cours de la Banque en Tunisie totalise, en juillet 2018, plus de 40 projets et programmes en cours, soit un engagement de plus de 2,3 milliards de dollars EU.