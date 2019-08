Pleins feux sur l’action climatique mondiale

« Yalla Let’s Bike » - un projet d’origine syrienne, permettant aux femmes de défier les rôles traditionnels en promouvant le vélo comme un mode de déplacement écologique et vecteur de santé.



« Sri Lanka Mangrove Conservation Project » - un projet de conservation, visant à faire du Sri Lanka la première nation à préserver et replanter toutes ses mangroves.



« Forest Green Rovers » - un projet mené par une équipe de football britannique, dont le but est de devenir le « club de football le plus vert au monde ».





Ce rapport arrive en prévision de l’annonce des vainqueurs des Prix de l’action climatique mondiale 2019, prévue en septembre durant la semaine du climat qui se déroulera à New-York. Les éléments interactifs de ce rapport illustrent le grand nombre de projets liés au climat concourant pour les Prix de l’action climatique, tout en mettant en lumière les remarquables résultats obtenus par ces projets à travers le monde.Ce rapport démontre que l’année dernière, l’initiative « Élan pour le Changemen t» a reçu un nombre record de candidatures. Au total, 569 projets ont été soumis, à travers quatre catégories : Santé de la planète Des Femmes pour des résultats et Des Financements pour des investissements respectueux du climat Le rapport tourne autour des données , permettant aux lecteurs d’accéder à un impressionnant récapitulatif de projets, tout en se laissant inspirer par les actions climatiques déjà mis en pratique.Ce rapport arrive en prévision de l’annonce des vainqueurs des Prix de l’action climatique mondiale 2019, prévue en septembre durant la semaine du climat qui se déroulera à New-York.

ONU Changements climatiques – L’initiative « Élan pour le Changemen t» menée par le secrétariat de l’ONU Changements climatiques, vient de mettre en ligne un rapport interactif mettant en valeur plusieurs exemples marquants des mesures climatiques prises autour du monde.Ce rapport mentionne notamment les 15 vainqueurs des Prix de l’action climatique mondiale, utilisant infographies, animations, photos et vidéos pour ce faire.« Nos Activités phares représentent une part significative des efforts les plus intenses réalisés par l'ONU Changements climatiques dans l'optique de mobiliser action et ambition dans le cadre des objectifs climatiques nationaux et internationaux » a déclaré Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de l'organisation, dans la préface du rapport. « Les 15 Activités phares gagnantes en 2018 nous rappellent, de manière pragmatique, que l'action climatique n'est pas seulement possible, c'est une voie que l'on doit prendre afin d'atteindre les objectifs fixés à Paris. »Ces projets incluent :