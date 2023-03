Plus de 2 millions de personnes vaccinées au Tchad contre la Covid-19

La directrice de la vaccination, Dr Mbailamen Antoinette, a présenté un exposé détaillé des résultats, des données et des leçons apprises de cette opération. Elle a également souligné le rôle important des organisations civiles (OSC) et l'implication des leaders d'opinion dans ces campagnes de vaccination. Plus de deux millions de personnes, y compris les populations nomades, réfugiées et déplacées, ont été vaccinées lors de cette campagne, avec un nombre important de personnes âgées.



Des propositions ont été avancées pour améliorer les prochaines campagnes de vaccination, notamment en renforçant l'implication des OSC, des autorités locales et des acteurs du système de santé dans leur ensemble. Le responsable de la santé humaine au Tchad a souligné l'importance de la participation communautaire pour assurer le succès de toutes les activités de santé et a appelé à la contribution des autorités administratives, traditionnelles et religieuses pour renforcer cette participation.



Cette réunion a mis en évidence l'importance de la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19 au Tchad. Elle a également souligné la nécessité d'une gestion efficace des ressources humaines pour garantir la réussite des futures campagnes de vaccination et de toutes les activités de santé dans le pays.