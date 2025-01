Plus de 600 Nigériens rapatriés de Libye : un retour douloureux et un appel à l'aide

Un nouveau chapitre s’ouvre pour plus de 600 Nigériens qui ont été rapatriés de force de Libye et ont trouvé refuge à Dirkou, dans la région d’Agadez. Après des mois, voire des années, passés dans des conditions inhumaines en Libye, ces migrants, pour la plupart des jeunes hommes, regagnent leur pays d’origine, mais portent encore les stigmates d’une épreuve douloureuse.





Un exode forcé et traumatisant





Les témoignages recueillis auprès des rapatriés font état de détentions arbitraires, de violences physiques et psychologiques, et d’extorsions de la part des milices libyennes. Enfermés dans des centres de détention surpeuplés et insalubres, ils ont été privés de leurs biens et de leurs droits les plus fondamentaux.





« J’ai été battu et torturé pendant des mois », confie Moussa, un jeune Nigérien, le visage marqué par les séquelles de son calvaire. « Je suis heureux d’être de retour au pays, mais je ne pourrai jamais oublier ce que j’ai vécu ».





Un accueil d’urgence



Le gouvernement nigérien, en collaboration avec les organisations humanitaires, a mis en place un dispositif d’accueil pour venir en aide aux rapatriés. Des centres d’accueil ont été ouverts à Dirkou afin de fournir aux migrants de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et une assistance psychologique.



Cependant, les besoins sont immenses et les ressources limitées. Les organisations humanitaires appellent à une mobilisation internationale pour soutenir les efforts du gouvernement nigérien et améliorer les conditions d’accueil des rapatriés.



Les défis de la réintégration



Le rapatriement n’est que la première étape d’un long processus. La réintégration des migrants dans leur communauté d’origine est un défi complexe qui nécessite des efforts soutenus. De nombreux rapatriés n’ont plus de famille, ont perdu leurs biens et souffrent de traumatismes psychologiques.



Pour faciliter leur réinsertion, il est nécessaire de mettre en place des programmes de réhabilitation socio-économique, notamment en matière de formation professionnelle et de création d’emplois.





Un appel à la communauté internationale





La crise migratoire en Libye est une tragédie humanitaire qui exige une réponse coordonnée de la communauté internationale. Les États membres de l’Union européenne, en particulier, doivent renforcer leur engagement en matière de recherche et de sauvetage en Méditerranée, de lutte contre les passeurs et de soutien aux pays d’origine et de transit.





Il est également urgent de trouver des solutions durables à la crise libyenne, afin de mettre fin aux violences et de créer les conditions nécessaires pour un retour volontaire et dans la dignité des migrants.