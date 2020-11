Point de presse virtuel de l'OMS pour l'Afrique relatif à la COVID-19 dans la Région africaine

Vous êtes cordialement invités à prendre part à un point de presse virtuel en présence de représentants de l'Organisation mondiale de la Santé (WHO.int), du Réseau communautaire de santé et d'information d’Ouganda, et du programme de recherche KEMRI-Wellcome Trust du Kenya. Cette rencontre sera enregistrée et vous donnera l’occasion de poser des questions sur la situation de la COVID-19 en Afrique.

Le Point de presse sera animé par le groupe APO.

Intervenants

Dr. Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique

Regina Kamoga, Directrice Exécutive du Réseau communautaire de santé et d'information et Président de l'Alliance des organisations de patients en Ouganda (l'UAPO)

Professor Ifedayo Adetifa, Epidémiologiste clinicien du programme de recherche KEMRI-Wellcome Trust et Professeur associé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Kenya

Date : Jeudi 05 novembre 2020

Heure : 10 : 00 – 11 : 00 heure de Dakar

11 : 00 – 12 : 00 heure de Brazzaville

13 : 00 – 14 : 00 heure de Kampala/Nairobi

Modéré par : Tsepiso Makwetla, Journaliste

Pour y assister, veuillez-vous inscrire à l'adresse suivante : https://APO-opa.com/who/

L'interprétation sera assurée en français. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations nécessaires pour accéder à l'événement.

Vous pouvez envoyer par avance vos questions, en anglais ou en français, à Collins Boakye-Agyemang : boakyeagyemangc@who.int, et Danielle Siemeni : ngom@who.int en indiquant votre nom complet, votre pays et votre organe de presse. Les questions anonymes ne seront pas acceptées. Veuillez également préciser si vous êtes intéressé à poser vos questions en direct pendant le point de presse.

Vous pouvez aussi poser directement vos questions durant le point de presse en utilisant la fonction Q&R de Zoom. Pour ce faire, vous devrez décliner votre identité, à savoir, votre nom complet, votre pays et l’organe de presse pour lequel vous travaillez.