Port-Soudan : un espace portuaire littoral de 8124 m2 attribué au Tchad

La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye, a adressé une lettre de félicitations, début octobre, à la direction générale du BNFT.



En août 2020, le ministère des Infrastructure et des Transports avait indiqué que le BNFT a été instruit d'effectuer une mission au Soudan afin de renforcer le circuit des marchandises.



D'après les statistiques, si le transport et le flux des marchandises sont bien organisés du Tchad au Port-Soudan, notamment les questions de quota et de gestionnaires, les échanges commerciaux vont dépasser le flux Tchad-Douala.



En 2011, le Tchad avait négocié une place neuf fois supérieur à celle initiale (27.000 m2 contre 3000 m2 auparavant) dans le Port soudanais qui doit en principe être desservi par un futur chemin de fer. Ce projet de chemin de fer a été évoqué le 16 décembre 2019 lors d'une visite du Premier ministre soudanais à N'Djamena.