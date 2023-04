INTERNATIONAL Porter un casque moto sûr réduit le risque de décès par six, selon l'OMS

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Avril 2023



L'augmentation rapide du nombre de motos et la faible utilisation de casques sûrs et de qualité risquent de faire grimper le nombre de décès sur les routes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, a averti cette semaine l’Organisation mondiale de la santé en lançant son nouveau manuel pour accroître l'utilisation du casque pour les motocyclistes, rapporte ONU Info.

« Alors que les motos prolifèrent à un rythme étonnant, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, une action urgente est nécessaire pour éviter une augmentation rapide des décès et des blessures dans les années à venir », a affirmé le Dr Matts-Ake Belin, Responsable mondial de la Décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité routière 2021-2030 à l'OMS.



Selon l’OMS, les traumatismes crâniens sont la principale cause de décès chez les motocyclistes, et des casques sûrs et de qualité réduisent le risque de décès de plus de six fois et les lésions cérébrales jusqu'à 74 %.



L’agence sanitaire mondiale souligne que l'utilisation de casques de qualité dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire reste faible, même si le nombre de motos augmente rapidement.



Les facteurs qui freinent l'utilisation du casque comprennent le manque de casques sûrs, de qualité et abordables, le manque de casques disponibles pour les enfants, la faiblesse des forces de l'ordre et le temps chaud.



Les casques qui ne sont pas correctement attachés augmentent également le risque de décès et de blessures, signale également l’OMS.

Mettre en place des lois, des cadres et des campagnes



« Les autorités doivent mettre en place des lois, des cadres et des actions pour stimuler la disponibilité et l'adoption de casques sûrs et de qualité. Enraciné dans des preuves, le dernier manuel définit ce qui est nécessaire », a déclaré le Dr Belin.



La deuxième édition du Manuel des casques offre des conseils pour aider les dirigeants à établir les lois, les réglementations et les actions nécessaires pour accroître l'utilisation de casques sûrs et de qualité pour sauver des vies devrait aider à établir une approche globale pour accroître le port du casque, y compris une loi universelle sur le casque, des normes de qualité du casque, l'application et l'éducation.



Le manuel comprend des conseils sur la saisie et l'analyse des données, l'examen des lois, des politiques et des réglementations, l'établissement d'une théorie du changement et le suivi et l'évaluation des progrès.





