Poutine s'adresse au continent africain à l'approche du sommet Russie-Afrique

"À la veille de ces événements représentatifs à grande échelle qui réuniront des chefs d’État et de gouvernement, des entrepreneurs, des scientifiques et des personnalités publiques, je voudrais partager avec les lecteurs des médias majeurs du continent africain ma vision du développement des relations russo-africaines. Je voudrais aussi désigner les axes de coopération qui sont prioritaires pour notre travail commun dans les décennies à venir du XIXe siècle", a déclaré M. Poutine dans son article.



Le président russe a souligné que Moscou attachait une grande importance au futur sommet, à l’issue duquel il était prévu d’adopter une déclaration globale et une série d’autres documents.



Dans son article, le dirigeant russe a évoqué l’histoire des relations entre l’URSS puis la Russie et les pays d’Afrique, en soulignant que Moscou respectait toujours le principe de "solution africaine aux problèmes africains" et était solidaire avec les Africains dans leur lutte pour l’autodétermination. Il a particulièrement insisté sur le partenariat entre la Russie et l’Afrique à l’heure actuelle où les contours d’un nouvel ordre mondial multipolaire, qui serait plus juste, se dessinaient.



Le président russe a également abordé la coopération économique et commerciale, en notant une augmentation du chiffre d'affaires entre la Russie et les pays d’Afrique et en prêtant une attention particulière aux livraisons de denrées alimentaires en Afrique et à la situation concernant l’accord céréalier. M. Poutine a notamment confirmé que la Russie était en mesure d’assurer les livraisons en remplacement des céréales ukrainiennes aussi bien à titre onéreux que gratuit, d’autant plus que la Russie s’attendait à une récolte record cette année. Globalement, le dirigeant russe a fait remarquer que malgré les sanctions la Russie continuerait à œuvrer énergiquement pour organiser les livraisons de céréales, d'aliments et d'engrais en Afrique.



Par ailleurs, M. Poutine a parlé dans son article de la formation de cadres, de la coopération dans les domaines social, de la culture, des sports et des médias, ainsi que de la coopération avec l’Union africaine et d’autres organisations d’intégration de la région.