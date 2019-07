Pr Assako Assako: Entre la grâce, l’école et la République

La première phrase du prologue de « Je suis Assako Assako René Joly : chronique d’un destin démenti ? » résume bien l’œuvre résume bien l’œuvre autbiographique du professeur d’université, vice-recteur à l’université de Douala : « Les pages du présent livre vous découvrent l’histoire d’un produit de la grâce, de l’école et de la République, à l’image de tous ceux qui ont pu réaliser la transition sociale, après avoir partagé la condition de galérien. » C’est tout dire ! En effet, l’œuvre du brillant universitaire apparait comme un hymne à la République, elle qui est « le fondement de l’égalité des chances... la niveleuse des aspérités sociales ».



C’est un récit de vie et un témoignage d’espoir pour les générations futures. Après avoir publié des livres et des articles sur les questions urbaines qui constituent sa spécialité, le Pr René Joly Assako Assako s’est donc décidé à publier sa biographie. Il parle de lui-même, non de manière narcissique, mais plutôt au travers d’un hommage appuyé à la République et à l’Ecole : « C’est par les mécanismes et grâce au fonctionnement républicain que le fils du pauvre peut, lui aussi s’éduquer, se soigner, s’informer, s’épanouir, sortir du mot, sans pour autant défavoriser ceux qui sont déjà présélectionnés par la seule nature ou leur seule naissance ».



Dans l’ouvrage, l’auteur parle de sa naissance dans le dénuement pour déboucher au milieu universitaire, au Cameroun et en France. L’on apprend que René Joly Assako Assako est issu d’une fratrie de 11 enfants. Et à peine sevré, il est confié à une tante, qui est en fait sa deuxième mère. Sa vie est par ailleurs marquée par de fréquents déplacements pour des raisons scolaires, ce qui va lui permettre d’amasser des diplômes jusqu’à l’université de Nantes, avec au bout du compte, une thèse obtenue avec la mention très honorable. Ce parcours remarquable est jalonné de nombreux sacrifices qui vont édifier l’homme. Son amour pour les études et la connaissance est sans bornes. Ce parcours allie la persévérance et la providence. Car au bout du compte, le fils du pauvre va obtenir une bourse pour compléter sa formation dans une prestigieuse université européenne.



La biographie du Pr René Joly Assako Assako est un livre attrayant qui s’adresse à tous. Il enseigne la persévérance et l’abnégation et interpelle chaque personne qui le parcourt à se donner les moyens de rêver d’une vie toujours meilleure. On y retrouve même des relents de philosophie lorsque l’auteur y aborde la mort, la vie et Dieu, à côté de la réflexion sur les relations entre l’Occident et l’Afrique.